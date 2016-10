Marbach - Der eintägige Weihnachtsmarkt in der Marktstraße ist mit den Jahren eine lieb gewonnene Tradition in der Schillerstadt geworden. Doch in diesem Jahr stand dessen Fortführung lange Zeit auf der Kippe. Die Interessensgemeinschaft der Selbstständigen (IGS) hatte ihn zuvor stets auf die Beine gestellt. Im April hatte der Verband der Gewerbetreibenden die Organisation jedoch abgegeben, da dieser viel Mühe mit wenig interner Beteiligung kostete (wir berichteten). Der Markt werde vorwiegend von Vereinen genutzt.

In die Bresche sind nun Armin Hüttermann, der Vorsitzende des Tobias-Mayer-Vereins, sowie Daniel Fischer vom Kraftsportverein gesprungen. „Schon seit ich klein bin, geht es sonntags auf den Weihnachtsmarkt“, erinnert sich Fischer zurück. Daher sei es für ihn auch selbstverständlich gewesen, einzuspringen. „Der Markt wäre sonst sang- und klanglos verschwunden“, so Armin Hüttermann. Unterstützung erfuhren die beiden auch von Monika Schreiber, die für die IGS den Markt federführend organisiert hatte. „Sie hat uns Adressen gegeben und berät uns tatkräftig“, erklärt Hüttermann.

Auch die Stadt hat man mit ins Boot geholt – Bürgermeister Jan Trost fungiert als Schirmherr der Veranstaltung. „Man hat uns zugesagt, einen eventuellen Verlust finanziell aufzufangen“, so Hüttermann. Außerdem konnte man unter das Dach des Stadtmarketingvereins (SSM) schlüpfen, der den parallel stattfindenden Weihnachtsmarkt auf den Burgplatz stemmt.

So gut sich das im ersten Moment auch anhören mag, für alle Beteiligten steht fest, dass dies nur eine einmalige Lösung ist. „Wir hoffe, dass die Stadt übernimmt“, so Armin Hüttermann. Man habe bereits bei den Vereinen angefragt, aber die haben alle Hände voll zu tun – etwa mit dem nächsten Bürgerfest. „Außerdem müssen die Vereine ja alles ehrenamtlich stemmen“, gibt Hüttermann zu bedenken. Am Markt selbst werden sich 2016 nur die Gebühren ein wenig senken. „In den Vorjahren hat es einen Tarif für IGS-Mitglieder gegeben“, so Hüttermann. Gewerbetreibende zahlen 2016 nun einen einheitlichen Satz von 90 Euro. Sonst soll sich aber nichts am Markttreiben ändern. „Wozu das Rad neu erfinden?“, so Daniel Fischer.

Neuerungen gibt es dafür an anderer Stelle: Der Weihnachtsmarkt des SSM wird erstmals fünf statt vier Tage stattfinden – nämlich von Freitag, 2. Dezember, bis Dienstag, 6. Dezember. „Wir wollten die NiklasRunParade mitnehmen“, begründet Jochen Berger vom Stadtmarketing diesen Schritt. Mit dem Gedanken der zeitlichen Ausweitung habe man intern aber schon länger gespielt: „Die Nachfrage ist groß und die Resonanz war bisher immer gut.“ Die Anfrage nach Plätzen sei so groß, dass auch ein weiteres Wachstum im Bereich des Möglichen liege, so Berger.