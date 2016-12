Marbach Weihnachtsmänner erstarren zu Mannequins

Marbach - Würde der Nikolaus am Abend des 6. Dezember, nachdem er alle Kinder der Welt besucht hat, die schmerzenden Füße hochlegen, wer könnte es ihm verdenken? Doch weit gefehlt! Er und seine fleißigen Helferinnen und Helfer finden sich in Scharen in Marbach ein. Denn dann ist es „wieder höchste Zeit für die Niklas-Run-Parade“, wie Mitveranstalter Achim Seiter kurz nach 19 Uhr von der Bühne auf dem Burgplatz den 102 Nikoläusinnen und Nikoläusen entgegenruft.