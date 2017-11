Marbach Weibliche Grenzerfahrungen einmal choreografisch umgesetzt

„Es geht um Macht und Schwäche, und vor allem geht es um Körpersprache“, erklärt Nicola Höllwarth. „Man muss nicht unbedingt ein Bild malen oder eine Skulptur formen, um etwas auszudrücken, es gibt auch eine körperliche Herangehensweise“, so die Kunsterzieherin weiter.

Im Vorfeld haben sich die Schülerinnen und ihre Lehrerin intensiv mit der Rolle der Frau in verschiedenen Epochen vom Mittelalter bis zur Neuzeit auseinandergesetzt: Frauen als Sünderin, als Verführerin, als Hexe oder als Heimchen am Herd. Frauen, die in der durch die Weltkriege aufgezwungenen Männerrolle neues Selbstbewusstsein gewonnen haben und sich nach der Rückkehr der Männer aus dem Krieg doch wieder unterordneten, Frauen, die in den 68ern ihre BHs zerschnitten. Wo finden sich Frauen heute wieder im Spannungsfeld zwischen Angela Merkel und Helene Fischer? Und wo stoßen sie auch heute noch an Grenzen? Das alles will das Projekt „Caution – border ahead“ deutlich machen – „in kraftvollen Bildern, die interpretationsoffen sind“, wie es Nicola Höllwarth formuliert.