Marbach

Kurz vor den Sommerferien hat der Förderverein der Grundschule Marbach einen Wasserspender aufstellen lassen – für einen erfrischenden Schultag. Der Spender wurde im Rahmen der „gesunden Schule“ , finanziert durch Spenden und verschiedene Aktionen des Fördervereins, angeschafft.

Jeder Schüler bekam eine Trinkflasche, die mit dem Fördervereins-Logo, dem Namen des Kindes und der Klasse versehen wurde. Darin können die Kinder das Wasser abfüllen, das wahlweise mit oder ohne Kohlensäure ist. Mit großer Begeisterung wurde der Wasserspender in Betrieb genommen. In den Pausen bildeten sich lange Schlangen.

Sören hatte gleich einen Vorschlag: „Cool, der Automat. So einer sollte in jedem Klassenzimmer stehen“, erklärte er. Dylan findet den Spender praktisch: „Wenn man sein Trinken vergessen hat, kann man sich einfach Wasser holen.“ Philip meint: „Ich liebe den Automaten, weil es Spaß macht, frisches Wasser rauszulassen.“ Und Jana stellt fest: „Ich finde ihn gut. Aber schlecht, dass sooo viele anstehen.“

So weiß auch Davide: „Besonders an heißen Tagen finde ich das Wasser sehr erfrischend – da drücke ich auf die Taste „eiskalt.“ Der Förderverein freut sich, dass der Automat sehr gut angenommen wurde und kann dazu auch an der Einschulungsfeier im September, an der er mit einem Stand präsent sein wird, offene Fragen beantworten.