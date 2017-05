Marbach/Washington „Lasst das Feuer nicht ausgehen“

Die amerikanischen Feuerwehrleute sind gleichzeitig Gastgeber der deutschen Floriansjünger und haben sie in ihren Privathäusern aufgenommen. Eine wirklich familiäre Stimmung ist spürbar und es wird gemeinsam gegessen, nachdem Bürgermeisterin Sandy Lucy die Gäste „herzlich willkommen“ geheißen hat. Sie lobt die gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte und ihr Engagement für diesen Vormittag: „Sie haben schwer dafür gearbeitet, dieses Programm zusammenzustellen.“ Und die Gäste aus Deutschland sollen doch bitte nicht erschrecken wenn sie von Fremden angesprochen würden, sie habe alle Leute in der Stadt informiert, dass Gäste da seien.

Und auch Captain Jim Armstrong, der seit 20 Jahren Stellvertretender Chef der Washingtoner Polizei ist, freut sich über die gute Zusammenarbeit. Normalerweise trainieren die Polizisten auf ihrem eigenen Gelände. Sein Ziel sei, so sagt er, dass er bald den Kollegen in Marbach einmal einen Besuch abstatte. Und er kann sich sogar vorstellen, dass irgendwann amerikanische Polizisten zur Ausbildung nach Marbach kommen. „Die Marbacher Polizei ist also herzlich eingeladen nach Washington“, betont er. Das macht deutlich, wie die gelebte Städtepartnerschaft immer weitere Kreise zieht und immer mehr Bereiche von den positiven, neuen Impulsen profitieren.

„Feel the flame – keep the fire burning“, sagt auch der Washingtoner Feuerwehrkommandant Bill Halmich – fühlt die Flamme, lasst das Feuer nicht ausgehen! Er ist 69 Jahre alt und war bereits vier Mal zu Besuch in der Schillerstadt. Er leitet seit 37 Jahren die Feuerwehr und habe damals die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags unterstützt. Halmich freut sich sehr, dass der Delegation der Feuerwehr auch so viele junge Leute angehören. Und die gute Kameradschaft zeigt sich ebenfalls darin, dass sogar ein Marbacher Feuerwehrmann bei der Vorführung mitwirkt. Andreas Lorenzen gibt einen Polizisten, der bei der Verfolgungsjagd im brennenden Gebäude eingeschlossen wird und sich von einem amerikanischen Kameraden aus dem Fenster abseilen lässt. Well done!