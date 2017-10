Marbach Was krabbelt denn da?

„Wenn Sie bei uns ausstellen, dann ist immer volles Haus“, freute sich auch die Galeristin Monika Schreiber bereits zur Begrüßung, ehe sie das Wort mitsamt einem Glas Whiskey, „weil ich gehört habe, das wäre Ihnen lieber“, weitergab – und zwar an einen langjährigen Wegbegleiter des Künstlers, nämlich Helge Bathelt: „Wir beide kennen uns schon seit 23 Jahren, vier Monaten und 17 Tagen“, eröffnete der seine humorvolle Einführung in das Schaffen von Roland Bentz: „Und ich musste mich nie wiederholen, dank deiner unendlichen Viechereien.“ Anhand überlieferter Riten von großen Namen der Vergangenheit wies er auf Elemente in den Bildern seines Freundes hin – dazu gehören in der Schau in Marbach neben Insekten nämlich auch Äpfel, „denn Schiller brauchte das Odeur faulender Äpfel zum Schreiben“.

Tatsächlich hat Roland Bentz sogar nur für seine Ausstellung in Marbach eine Farbradierung angefertigt, auf der ein Scherenschnitt Schillers auf dem Dach des Literaturmuseums einem Schmetterling begegnet. Diese gehört zu einer Serie, in der sich die Motive Apfel und Schiller immer wieder finden lassen – neben Chilis? Diese haben sich nach Aufenthalten in Bhutan in die Werke von Roland Bentz geschlichen. Und zwar gemeinsam mit Erdfarben aus dem Himalaja. Die ockerfarbenen Töne finden sich etwa in dem riesigen Gemälde einer „Prachtbiene im Pollenflug“ wieder, das über der Ausstellung thront.