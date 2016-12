Marbach Was das Schenken bedeutet

Der Einladung zur diesjährigen Waldweihnacht sind an diesem Sonntagabend viele Marbacher Familien gefolgt. Sie finden sich vor dem Pestalozzi-Kindergarten ein, der Startpunkt ist für einen ganz zauberhaften Weg der Erkenntnis über den Sinn des Schenkens zu Weihnachten. Organisiert haben die Veranstaltung Susanne Berger, Simone Tressl und Corinna Wittlinger vom CVJM. Eine bunte Gesellschaft hat sich nun versammelt: Manche Kinder tragen Laternen, andere Hirtenhüte, eine junge Dame trägt ihre Gitarre, und sogar ein Nikolaus ist mit dabei.

„Kalt – kälter – wärmer – heiß!“ Die Kinder der Bubenjungschar „Senfkörner“ sind allesamt Jungs im Grundschulalter und entführen die Zuschauer durch ihr tolles Schauspiel aus dem Alltag in eine wundervolle Adventsstimmung. Die Kinder unterhalten sich über ihre Lieblingsspiele und Wünsche zu Weihnachten. Und wieder taucht die Frage auf: „Warum bekommen wir die Geschenke und nicht er?“ Und sie beschließen, sich auf die Suche nach einem Geschenk für das Jesuskind zu machen.

An der zweiten Station werden sie nicht so recht fündig. Sie fragen den Nikolaus um Rat, der nicht helfen kann und als Geschenke-Gegenleistung ein Gedicht von Jesus einfordert: „Den kenne ich gar nicht.“ Und nachdem noch eine Werbestimme ein Spielzeugset für 200 Euro anpreist, ziehen sie ratlos weiter – gefolgt von einem Tross ebenso ratloser Familien. Sie fragen schließlich den Opa um Rat, und da machen sich parallel auch Maria und Josef auf den Weg nach Betlehem. Gemeinsam ziehen alle Teilnehmer der Waldweihnacht weiter, bis schließlich ein Engel verkündet: „Ihr werdet den Heiland finden.“ Daraufhin sagen die suchenden Kinder: „Ich weiß nicht, was ein Heiland ist“, aber sie sehen einen Stern und bei: „Los kommt“ geht es auf zur letzten Station. Schließlich ist das Christophorus-Gemeindehaus in Sicht, wo stimmungsvoll Kerzen den Weg hinter das Haus, auf den Hof weisen. Hier ist die Krippe aufgebaut, Maria und Josef sind schon angekommen, die Hirten stehen daneben und nun fällt den Kindern auf: „Das eigentliche Geschenk ist Jesus selbst!“ Und sie beschließen, künftig Dinge zu verschenken, die nicht so viel Geld kosten, Schlittenfahren zum Beispiel. „Und worüber sich Jesus am meisten freut, ist, dass wir seine Geschichte weiter erzählen.“