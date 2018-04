Marbach Warum nicht mal ein Bouleturnier ausrichten?

Marbach - Nach der Auftaktveranstaltung der Zukunftswerkstatt „Älterwerden in Marbach“ haben 15 interessierte Bürger und Verantwortliche aus Vereinen gestern Mittag im Bürgersaal das weitere Vorgehen diskutiert. Das erste auf drei Monate angelegte Projekt hat zum Ziel, alle Angebote zu sammeln, die es für ältere Menschen in der Schillerstadt gibt, um dann im nächsten Schritt zu überlegen, wie man diese Informationen an die Frau und an den Mann bringt. Reicht es, sie auf die Homepage der Stadt zu stellen? Soll man eine relativ umfangreiche und aufwendige Broschüre herausbringen, wie es die Nachbarkommune Ludwigsburg im Jahr 2009 gemacht hat? Oder genügen Ankündigungen in der Presse und in Schaukästen der Vereine?