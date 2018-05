Marbach „Warum in die Ferne schweifen?“

Doch wie soll die Kulisse werden? „Fellinimäßig“, rutscht es Mark Scheuerle spontan heraus und die Brüder Seiter konkretisieren: „Im Stil der 60er und 70er und vorwiegend italienisch. Ein wenig trashig und morbide und das Ganze mit einer Spur Nachterotik und amerikanischem Einfluss“. Um das Bühnenbild von Fabian Egli’s szenischem Chansonabend, ebenfalls eine Uraufführung, brauchen sie sich nicht zu kümmern.

Auch auf die Vereinsmitglieder, die sich schon seit Monaten beinahe täglich um die Organisation der Theaterfestspiele kümmern, wartet immer noch viel Arbeit. „Es ist beachtlich, was da vor dem eigentlichen Event schon alles auf die Beine gestellt wurde“, lobt Felix Seiter die rührigen Ehrenamtler. Was für eine glückliche Fügung, dass jüngst die Nachricht kam, rund 30 Geflüchtete hätten ihre Bereitschaft zum Helfen signalisiert. „Leute, die richtig Lust darauf haben“, freut sich der Vorsitzende Scheuerle, der Helfer für den Auf- und Abbau genauso braucht, wie etwa für die Platzanweisung.

Und auch, wenn sich das Vereinsteam um die Bewirtung auf dem Burgplatz nicht kümmern muss, weil es die Aufgabe an professionelle Anbieter abgibt; um den Schlosskeller, wo das Stück „Vergessen – Literarische Lethe“ aufgeführt wird, kümmert es sich. So scheint es an ein Wunder zu grenzen, dass der kleine Verein die anspruchsvolle Aufgabe überhaupt zu stemmen gewagt hat. „Zwar ist es ein uralter Traum, Festspiele in Marbach abzuhalten“, doch mussten zuvor sämtliche Mitglieder befragt und eine detaillierte Kostenkalkulation ausgearbeitet werden. „Wir haben mehrfach nach unten reduziert und den Plan überarbeitet“, betont Nadja Muckle, die froh ist, dass letztlich „alle Abstriche gemacht haben und uns entgegen gekommen sind“. Die Schauspieler beim Kleinen Prinzen dürfen nun etwa selber musizieren, um Geld einzusparen. „Wir haben das Geld lieber in die Richtmikros investiert, um eine gute Akustik zu garantieren“, so Muckle.

Die Tiefpunkte der vergangenen Monate scheinen überwunden. Obwohl nicht so viele Sponsorengelder wie erhofft geflossen sind, kann das Projekt nun definitiv gestemmt werden. „Wir haben uns arg ins Zeug gelegt, um Sponsoren zu finden. Das war wochenlang unsere Hauptaufgabe“, erinnern sich auch Muckle, ihre Schwester Maren Schmitt und Tina Strba, die letztendlich mit den Firmen Huober, Theravent, dem Stadtmarketing, der Stadt und der Marbacher Zeitung fünf Großsponsoren aufgetan haben.

Strba zeigt sich positiv überrascht davon, wie wohlwollend und aufgeschlossen speziell Marbacher Händler auf die Anfragen reagiert hätten. Für Scheuerle steht fest: „Alle dürften interessiert sein, weil es für Marbach und den Tourismus viele Vorteile bringt“. Wenn alles funktioniert, könnte es in Zukunft durchaus eine Wiederholung der Festspiele geben.

Die Festspiele und die Serie

Die Theaterfestspiele findet von Donnerstag, 28. Juni, bis Sonntag, 22. Juli, statt. Gespielt wird auf dem Burgplatz und im Schlosskeller. Vier Stücke werden insgesamt gezeigt. Karten gibt es online auf www.reservix.de. Reservix-Vorverkaufsstellen sind in Marbach: Schilleria, Markstraße 15, Beran, Marktstraße 32, und Euli-Service in Rielingshausen. Über die Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal sind auch Pauschalarrangements mit Ticket, Programmheft, Übernachtung und Blick hinter die Kulissen erhältlich. Kontakt unter Telefon 0 71 44 / 10 22 97 und -2 50 oder per E-Mail an touristik@schillerstadt-marbach.de.

In einer achtteiligen Serie führen wir auf die Festspiele hin, stellen Stücke und Protagonisten vor.