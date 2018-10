Marbach Vorwürfe gegen das FSG laufen ins Leere

Der Marbacher Schulleiter zieht dennoch Konsequenzen aus dem Vorfall. „Wir nehmen ihn zum Anlass, genau hinzuschauen und nachzuprüfen, wie es an unserer Schule in puncto Lektürekanon beziehungsweise Lernmittel aussieht und wo die Lehrer etwas einsammeln“, so Martin. „Und sollte eine Lehrkraft schon Geld eingezogen haben, so wurde alles wieder gestoppt.“ Er wolle und werde auf keinen Fall die Lernmittelfreiheit missachten, betont der Rektor, dennoch hätten in der Vergangenheit viele Eltern freiwillig beispielsweise Workbooks, in die die Kinder dann reinschreiben können, gekauft. „Das hat uns als Schule viel ermöglicht.“ In die Kategorie Lernmittel fallen natürlich in erster Linie Schulbücher, aber eben auch Arbeitsmaterialien wie Hefte oder Workbooks, in die hineingeschrieben wird.