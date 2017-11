Marbach Vorleser sind alle auf hohem Niveau

Rektorin Silke Benner war sehr angetan, was die Sechstklässler gestern beim Vorlesewettbewerb präsentierten. „Das ist alles auf sehr hohem Niveau.“ In den sechsten Klassen hatten sich Anna-Bella Müller-Ramos, Paul Haußmann, Sophia und Hannah Wachter, Elin Tonet und Lea Tomsic als die besten Leserinnen und Leser hervorgetan.

Gestern war nun die Entscheidungsrunde, wer die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule beim kreisweiten Vorlesewettbewerb am Anfang des nächsten Jahres vertreten wird. Die Mädchen und der Junge waren mehr oder weniger aufgeregt. Alle durften sich ihre Texte selbst aussuchen. Wer beginnen sollte, bestimmte das Los, erklärte Deutsch-Fachbereichsleiterin Sina Haefke. Elin Tonet hatte sich eine anspruchsvolle Stelle aus „Harry Potter und der Orden des Phönix“ ausgesucht. „Harry hatte zwei Träume, aber nur einer war echt“, erklärte die Sechstklässlerin. Hannah Wachter durfte als erste der Zwillingsschwestern ran und las aus „Die Zeitdetektive“ vor. Auch Sophia hatte diese Buchreihe von Fabian Lenk ausgesucht, mit der Episode „Gefahr am Ulmer Münster“ aber eine recht spannende Stelle gewählt, die Sophia auch sehr deutlich und gut betont vorlas. Da war die Messlatte für Paul Haußmann schon hochgelegt. Der einzige Junge in der Runde ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und las souverän aus „Hilfe, mein Lehrer geht in die Luft“. Der Buchtitel brachte auch Jury-Mitglied Karolin Moosmann zum Schmunzeln.