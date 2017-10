Marbach Vorhang auf für Schillers Räubermarkt

Was die Pläne angeht, „wollen wir nicht alles neu erfinden“, so Carolin Thullner. Was sich bewährt hat, werde erhalten. Dem Weihnachtsmarkt soll allerdings eine Art „roter Faden“ gegeben werden. „Und da lag Schiller natürlich nahe“, erzählt Thullner. Kurzum: Der Markt am zweiten Advent ist nun offiziell „Schillers Räubermarkt“. Der neue Name soll die Veranstaltung von den übrigen Weihnachtsmärkten abgrenzen und eine Linie in die Stände bringen: Es sei etwa vorstellbar, dass Speisen, Getränke oder Deko an das Motto angepasst werden. Dabei will man den Markt neben Schulen und Vereinen auch für Privatleute wie Künstler und Handwerker aus der Region öffnen: „Wir wünschen uns Abwechslung.“ Schließlich sei das ja auch eine Chance für Kunstschaffende sich zu präsentieren.

Übrigens: Wenn die Resonanz gut ist, können sich die Organisatoren durchaus auch vorstellen, längerfristig am Ball zu bleiben, betont Thorsten Schröder: „Das ist ja auch für die Aussteller und Besucher schön, wenn es feste Ansprechpartner vor Ort gibt.“ Und auch Carolin Thullner ist fest entschlossen, den Markt am Leben zu halten: „Warum sollte man nach Stuttgart fahren, wenn es in der eigenen Stadt einen schönen Weihnachtsmarkt gibt?“