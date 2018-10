Marbach Vorhang auf für die Vegi-Suppe

Marbach - Wir alle kennen den Suppenkasper: „Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe ess‘ ich nicht“, ruft er am Tisch in Heinrich Hoffmanns Erzählsammlung „Struwwelpeter“ aus dem Jahr 1844. Und nicht wenige Zeitgenossen dürften auch heute noch einen Bogen um diese flüssige Form der Nahrungsaufnahme machen. Doch von solchen Verhaltensweisen sind 13 Frauen und ein Mann an diesem Montagabend in der Küche des Marbacher Bildungszentrums weit entfernt. Sie sind gekommen, um im kühlen Herbst möglichst viele Rezepte im Workshop „Vegetarische Suppen und Eintöpfe“ kennenzulernen.