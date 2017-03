Marbach Vor dem Fachsimpeln kommt die harte Arbeit

Doch bevor am Ende des Tages das Fachsimpeln stattfinden konnte, war harte Arbeit angesagt. Die Historie des Ruderns, Ziele der Anfängerausbildung, die Grundlage des Ruderlernens sowie das Unterrichten des Ruderns standen auf dem Stundenplan. Dr. Wolfgang Fritsch betonte, wie wichtig es ist, sowohl die Faszination des Rudersportes weiterzugeben, dabei aber auch auf eine Vermeidung von Überforderungen zu achten. „Ihr sollt den Lernenden eine Bewegungsvorstellung vermitteln, sie in ihren Bewegungen und in ihrem Lernen unterstützen, vor allem Beispiel und Vorbild sein!“

Rudern sieht von außen elegant und mühelos aus, besonders wenn erfahrene Rennruderer ihre Kilometer ruhig und gleichmäßig auf dem Gewässer absolvieren. Fritsch erklärt die Elemente des Ruderlernens vom Vertrautmachen mit dem Boot, dem Finden des Gleichgewichtes, dem Bewältigen von Situationen wie Wind, Wellen und Schiffsverkehr sowie dem Steuern.

Nach der Theorie ging es in die Boote, und Übungen für die Anfängerschulung wurden von den zukünftigen Übungsleitern selbst ausprobiert. Videoaufnahmen und die anschließende Analyse brachten erstaunliche Erkenntnisse, aber auch Vorsätze für die nächste Ruderausfahrt. Letztendlich wichtig war aber das Lernen, wie Fehler vom Steuerplatz oder aus dem Motorboot erkannt und vor allem korrigiert werden können.

„Wann können wir Anfänger in einen Einer setzen?“ Darauf die philosophische Antwort von Fritsch: „Man solle dem Wollen keine Grenzen setzen!“ Der kleine Nachsatz, es solle dabei vielleicht etwas wärmer und strömungsfrei sein, sei an dieser Stelle auch erwähnt.