Marbach Von Quatsch bis Unfug – aber immer gut bei Stimme

Marbach - Was auf den ersten Blick wie ein Hollywood-Streifen aussieht, ist bei genauerem Hinsehen ein komplett anderes Genre. Die A-capella-Gruppe „Füenf“ war am Freitag auf der in der Stadthalle Schillerhöhe zu Gast, und mit im Gepäck hatten die Sänger ihr neues Programm „Fünf Engel für Charlie“.