Marbach Von Marbach in die Fashionwelt

„Danach wollte ich erstmal nicht weg“, erinnert sich Kimyana Huchmann zurück. Also schrieb sich sich an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg ein: Kultur- und Medienbildung. Öffentlichkeitsarbeit, Onlinejournalismus, Film . . . der erste Schritt in die Medienwelt war geschafft. Und dann verschlug es die 23-Jährige in die Ferne – und zwar nach Bangkok, wo sie „Journalism“ studierte: „Mir ist es wichtig gewesen, die Regelstudienzeit einzuhalten, deshalb wollte ich mein Studium im Ausland fortsetzen.“ Was Huchmann vor allem aus Thailand mitgenommen hat, sei ein „ganz anderer Blickwinkel“, denn: „Die gesamte Medienlandschaft ist unter einem Dach und wird stark von der Politik vorgegeben. Die Uni durfte nicht einmal einen eigenen Radiosender auf dem Campus betreiben.“ Dafür zeigten sich die Thais mehr als affin, was die Nutzung von Smartphones anging: „Social Media hat einen riesigen Stellenwert. Ständig werden Selfies geknipst.“

Die Erfahrungen in Thailand haben die 23-Jährige dann auch zu dem Thema ihrer Bachelor-Arbeit inspiriert, die sie über „Selfies und das mediale Ich“ verfasste. Das war im Januar 2015, „und mich hatte das Verlangen nach einer Großstadt gepackt“. Kimyana Huchmann packte ihre Koffer und ging nach Berlin, wo sie über ein Praktikum bei der „Bold“-Agentur in die Modeszene der Hauptstand fand: Die Werbeagentur betreut Kunden wie Forever21 oder Jules Mumm: „Ich bekam einen guten Rundumblick.“ Je mehr Aftershowparties sie besuchte, je mehr Leute aus der Szene sie kennenlernte, desto stärker sei in ihr der Wunsch geworden, „etwas beizutragen und nicht nur Konsument zu sein“.