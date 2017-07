Marbach Von Hochrad bis Sportbike

Gleich zu Beginn der Veranstaltung kam die Bewegung „Critical Mass“ in Marbach an – sie soll auf die Belange und Rechte der Radfahrer gegenüber dem Autoverkehr aufmerksam machen. Mit 18 Teilnehmern hat sie die „kritische Masse“ von 15 Radlern überschritten und galt damit als geschlossener Verband, der verkehrsrechtlich gesehen als einzelnes Fahrzeug gilt. Doch auch alle anderen Stände rund ums Thema Fahrradfahren sind gut besucht. Schon eine Stunde nach Beginn freut sich die Marbacher Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, ADFC, dass sich viele Besucher über ihr Angebot informieren.

Auch am Beratungsstand des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ist viel los. Stephanie Burkhardt vom Referat Prävention zeigt mit ihren Kollegen, wie man sein Rad richtig sichert und worauf es bei der richtigen Auswahl des Helms ankommt. Und: „Nach etwa fünf Jahren sollte man sich einen neuen Helm kaufen.“ Die Polizisten legen ihr Augenmerk vor allem auf Senioren, die oft Helmmuffel seien. „37 Prozent der Fahrradunfälle ziehen schwere Kopfverletzungen nach sich – 80 Prozent davon kann man verhindern, indem man einen Helm trägt“, weiß die Polizistin. Weiter hinten, auf dem Parkplatz vom Schuhhaus Dietle, können Besucher am Stand der Verkehrswacht mit einer sogenannten Rauschbrille erfahren, wie sich die Wahrnehmung durch Alkoholeinfluss verändert. Die AOK beispielsweise ist mit einem Glücksrad dabei und die Freie Schule Christophine zeigt interessierten Familien ihre Räumlichkeiten. Und auch der Stadtinfoladen ist mit der Resonanz sehr zufrieden: Mehr als 140 Besucher kann er am Nachmittag verzeichnen.

Für das leibliche Wohl sorgen etliche Stände: Es gibt in heißem Fett herausgebackenen Langos, Leckeres vom Grill sowie Kaffee und Kuchen. Und immer wieder treffen sich Bekannte, die dann auf einen Schwatz zusammenstehen.

Zwischendurch sind immer wieder die skurrilen Fahrräder des Kajom Marbach von der katholischen Kirchengemeinde zu sehen. Alle Besucher dürfen an deren Stand Minifahrräder ausprobieren, oder andere Räder, die einem höchst ungewöhnlich vorkommen. Und Jörg Gerste vom Kajom ist den ganzen Nachmittag gut gelaunt und erstaunlich sicher auf den unterschiedlichsten Hochrädern in der Marktstraße unterwegs. Doch, wie kommt man denn nun auf ein Hochrad? „Aufgestiegen wird über eine Fußraste am kleineren Hinterrad“, verrät Helge Schulz. Und verschmitzt fügt er hinzu: „Viel interessanter ist, wie man wieder absteigt.“ Das kann ebenfalls über die Fußraste geschehen, oder: „Könner legen während der Fahrt die Beine über den Lenker und springen nach vorne ab.“