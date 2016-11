Marbach Geschichten über Anzugzombies auf dem Klo

Vorgelesen wurde den Erst- und Zweitklässlern vom Marbacher Bürgermeister Jan Trost. Das gehört auch zu seinen Aufgaben – nicht nur als Vater eines dreijährigen Sohnes zuhause, sondern im weitesten Sinne auch als Bürgermeister. Er vertrete die Stadt nach außen, unter anderem auch, indem er am bundesweiten Vorlesetag Grundschülern vorlese, so der Schultes.

Und Jan Trost ist mittlerweile ein geübter Vorleser. Mitgebracht hatte er „Besetzt“ der österreichischen Autorin Saskia Hula. „Ein echt spannendes Buch“, wie der Rathauschef ankündigte. Und er sollte recht behalten, denn es ging um nichts weniger als Zombies, Monster und Menschenfresser auf einer Schultoilette. Doch halt. Angefangen hat alles relativ harmlos. Wanda war während der Mathestunde aufs Klo gegangen. Dort warf sie einen Blick unter der Trennwand hindurch und entdeckte in der Kabine nebenan zwei große, schwarze Schuhe in schwarzen Socken an Anzugbeinen. Rasend schnell hat sich das in der Schule herumgesprochen. Von einem Blutfleck war außerdem die Rede, ebenso wie von einem Messer . . . Zwar waren die Schuhe samt Person auch gleich wieder weg – aber wer weiß? Vielleicht wollte derjenige ja wiederkommen?

Die Schüler erstellten ein Phantombild. Ach was: Sie erstellten 300 Phantombilder, schließlich konnte ja oberhalb der schwarzen Schuhe alles Mögliche sein. Ein Typ mit Brille und Vollbart oder mit Glatze und Schnauzer? Oder gar kein Mann, sondern ein Monster, ein Kinderfresser, ein Zombie im Anzug?

Die Kinder jedenfalls machen mobil gegen die drohende Gefahr – und meiden die Schultoilette fortan wie der Teufel das Weihwasser. Am Ende – klar – klärt sich alles auf. Und die Moral von der Geschichte? „Manchmal entsteht aus einem kleinen Gerücht etwas ganz Großes“, so der Bürgermeister. Er würde sich jedenfalls freuen, wenn die Schüler, inspiriert von der spannenden Vorlesestunde, auch mal wieder selbst zu einem Buch greifen. „Es gibt viele spannende Bücher – nicht nur hier in der Marbacher Bücherei, sondern auch in Rielingshausen.“

Stephanie Haupt, die Rektorin der Quellen-Grundschule, ist ebenfalls begeistert von dem Buch rund um die Anzugzombies auf dem Schulklo. „Die Geschichte ist wirklich klasse. Vielleicht sollten wir unsere Schultoiletten auch mal angucken“, fügte sie augenzwinkernd hinzu. „Aber ich glaube, in Rielingshausen sind sie monsterfrei.“ Mit einem „wir kommen bald mal wieder“ machten sich die Schüler am bundesweiten Vorlesetag schließlich zurück auf den weiten Weg nach Rielingshausen.