Marbach Von den Bürgern für die Bürger

Kleiner als sonst sei das Bürgerfest in diesem Jahr ausgefallen, so sagen es etliche Besucher. Und tatsächlich sind insgesamt weniger Vereine und Organisationen mit im Boot. Alle zwei Jahre findet dieses Fest von Bürgern für Bürger in Marbach statt, in den anderen Jahren in Rielingshausen. Tatsächlich waren in den Vorjahren die Stände bis ans untere Ende der Marktstraße aufgebaut – den Abschluss bildete jeweils die katholische Kirchengemeinde.

„Das ging in diesem Jahr schon deswegen nicht, weil an unserem seitherigen Platz ein Gerüst aufgebaut ist“, erklärt Manfred Pelikan, Mitorganisator von der katholischen Kirchengemeinde. In diesem Jahr bewirten die Männer – gut zu erkennen in Mönchskutten gekleidet – ihre Gäste im Schlosskeller, den sie für diesen Zweck in „Klosterkeller“ umgetauft haben. Und weil man dort nicht das schon zu Tradition gewordene Schnitzel mit Kartoffelsalat zubereiten kann, gibt es ein neues Angebot: Schweinebraten, Maultaschen oder eine Klosterwurst. „Das ist jetzt ein ganz neuer Versuch, es wird sich zeigen, ob wir das in zwei Jahren wieder so machen“, sagt Pelikan. Auch seine Kollegen sind an diesem Samstagnachmittag noch skeptisch, wie sich der Zuspruch durch die Gäste dort unten wohl entwickeln wird.