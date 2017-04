Marbach Vom Zimmer nebenan bis in die erste Reihe

Ellen Strittmatter schien hierbei bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Schon ein Jahr später gehörte sie jedenfalls zum festen Stab, nachdem sie sich erfolgreich auf eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin beworben hatte. Gemeinsam mit Heike Gfrereis entwickelte sie von 2007 bis 2014 viele Ausstellungen, war in wichtige Denkprozesse eingebunden, recherchierte im Archiv. „Ich habe an allen Schnittstellen gearbeitet und konnte mir dann auch gut vorstellen, die Aufgabe als Leiterin zu übernehmen“, erklärt die Germanistin und Kunsthistorikerin, die in Freiburg und Stuttgart studiert hat. Sie konstatiert zudem, dass sie sich zwischenzeitlich mit den Beständen auf der Schillerhöhe weiter vertraut machen konnte. Das kommt ihr nun zugute, da sie selbst die Federführung bei den Ausstellungen übernommen hat. Denn der Bestand diktiert naturgemäß, welche Exponate präsentiert werden können.

Die erste Schau in eigener Regie hat Ellen Strittmatter auch schon zu weiten Teilen im Kasten. Im Rahmen des Forschungsverbunds Marbach Weimar Wolfenbüttel, für den sie von 2014 bis 2016 tätig war, konzipierte sie die Ausstellung „Die Familie. Ein Archiv“, die ab 21. September in Marbach zu sehen sein wird. Die Besucher dürfen sich unter anderem auf Familienporträts aus dem Hause Enzensberger oder von den Mörikes freuen. Ferner beschäftigt sich die Ludwigsburgerin mit einer Becket-Ausstellung, die am 8. November eröffnet wird. Und für die Zukunft hat Ellen Strittmatter auch schon eine Menge Ideen. Sie kann sich beispielsweise vorstellen, sich dem Orient- oder Amerikabild in der Literatur zu widmen.

Weil all diese Dinge von langer Hand geplant werden müssen, ist Freizeit bei Ellen Strittmatter ein knappes Gut. Wenn sie nicht beruflich eingespannt ist, freut sie sich auf die Stunden, die sie mit ihrer Familie verbringen kann. Die Malerei ist ihr ebenfalls eine Herzenssache. „Und wenn ich Zeit zum Lesen finde, bin ich glücklich“, sagt sie.