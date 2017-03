Marbach Vision für Trasse von Beilstein bis Stuttgart

Allerdings hat der Gemeinderat auch ein Paket an Anregungen verabschiedet, die bisher in den Planungen keine Rolle spielen. So fordert die Stadt, die Trasse für die Querspange zwischen der Affalterbacher- und der Poppenweiler Straße freizuhalten. Außerdem plädiert die Kommune dafür, die L 1100 auch auf dem Abschnitt zwischen Eichgraben und dem Abzweig nach Benningen als Maßnahme mit hoher Dringlichkeit aufzunehmen. Zuletzt mahnte der Rat an, eine bessere Verzahnung zwischen der S4 und den Regionalzügen in Backnang nicht aus dem Blick zu verlieren.

Letzteres war der einzige Punkt, den das Gremium einmütig absegnete. Bei den Straßenbauvorhaben wurde indes entweder von der Liste Puls, den Grünen oder beiden Fraktionen Kritik geäußert. Insbesondere Volker Hammer von den Grünen missfiel der seiner Meinung nach zu hohe Anteil an Projekten, die auf den Individualverkehr zugeschnitten sind. „Am schlimmsten ist der vierspurige Ausbau von der Oehler-Kreuzung bis zur Bergkelter“, meinte er. Er erinnerte daran, dass die Bundesrepublik auf dem besten Weg sei, ihre Klimaschutzziele zu verfehlen. „Und was macht die Stadt Marbach? Sie fördert den Ausbau von Straßen“, echauffierte sich Hammer. Auf Wohlwollen stieß bei ihm, dass zumindest die Reaktivierung der Bottwartalbahn auf der Agenda der Region steht. Doch das dürfe nur der Anfang sein, findet Volker Hammer. „Mittel- bis langfristig sollte über eine Weiterführung der Bottwartalbahn zum Marbacher Gewerbepark und über Neckarweihingen und Hochberg bis zur Stadtbahn Remseck nachgedacht werden“, empfahl er. „Man stelle sich eine direkte Verbindung von Beilstein über das Bottwar- und das Neckartal bis zur Wilhelma nach Stuttgart vor.“ Zudem müssten die Ticketpreise im ÖPNV niedriger und die Taktung besser sein. „Das wäre für mich eine nachhaltige Verkehrspolitik“, sagte er.