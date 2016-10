Marbach - Das Thema Gesundheit ist in aller Munde: Was tun gegen diese oder jene Krankheit oder das eine oder andere Zipperlein? Was hilft wirklich? Und vor allem: Wie kann man Gesundheit am besten erhalten? Antworten gibt es bei den Marbacher GesundheitsTagen, die am Wochenende auf der Schillerhöhe stattfinden. Am Samstag, 8. Oktober sowie am Sonntag, 9. Oktober, dreht sich dort alles um die Gesundheit.

Vielfalt ist dabei das Stichwort. Die Besucher können bei rund 40 Ausstellern Informationen einholen, probieren, Tests machen, riechen, fühlen, schmecken, fragen, diskutieren und, und, und . . . Auch die Aussteller selbst könnten unterschiedlicher nicht sein. Vertreten ist alles, was zum Thema Gesundheit passt – es geht ums Hören, ums Sehen, um Pflege im Alter, um Orthopädie-Schuhe, Fitness, gesundes Bauen, traditionelle Chinesische Medizin und vieles mehr. Vertreten sind auch Apotheken, ein Reformhaus, ein Reisebüro sowie diverse Vereine und Gruppen. Bei Letzteren informieren beispielsweise die Diakoniestation, der Diabetikertreff sowie das Rote Kreuz und der Bienenzüchterverein die Besucher der Gesundheitsmesse.

Bei freiem Eintritt können sich die Besucher aber nicht nur in der Stadthalle, im Foyer und im Park vor der Halle umsehen. Verschiedene Darbietungen – von der Seniorentanzgruppe bis zum Zumba Power – sind auf der Bühne der Stadthalle geboten. Im Saal des Turnerheims gibt es Workshops, beispielsweise zum Thema Linedance, Qi Gong oder Pilates. Zudem werden im Kilian-Steiner-Saal des Deutschen Literaturarchivs verschiedene Vorträge angeboten, ebenso wie im Nebenzimmer von Jägers Restaurant Schillerhöhe.

Dort findet am Sonntag von 11 bis 12 Uhr auch ein Leser-Forum der Marbacher Zeitung statt. Es geht um die Zukunft der Gesundheitsversorgung im Raum Marbach: „Stirbt im Raum Marbach die Nahversorgung der Gesundheit?“, lautet die zentrale Frage, der sich auf dem Podium folgende Teilnehmer stellen: Jan Trost, Bürgermeister der Stadt Marbach, Dr. Michael Friederich, Vorsitzender der Kreisärzteschaft, Dr. Dieter Zagel, Stadtrat und Vorsitzender der Diakoniestation Marbach, Dr. Michael Herzog, Arzt und Stadtrat in Marbach, sowie Matthias Ziegler, Regionaldirektor der Kliniken Ludwigsburg. Sie werden unter anderem diskutieren, warum es heute nicht mehr selbstverständlich ist, eine schnelle Erstversorgung im Notfall, einen Hausarzt in der Nähe oder einen Pflegeplatz im Altenheim am Ort zu haben.

Die Moderatorin Karin Götz, Leiterin der Lokalredaktion der Marbacher Zeitung, wird mit ihren Gästen auf dem Podium unter anderem darüber sprechen, ob es überhaupt noch genügend Ärzte in der Region gibt und wie man dem Trend entgegenwirken kann, dass immer mehr Landpraxen schließen. Können zum Beispiel Kommunen die Wiederbesetzung beziehungsweise die Neugründung von Arztpraxen fördern?

Eine zweite Diskussionsrunde wird sich dem Thema Krankenhaus in Marbach widmen. Es soll zur Belegklinik umstrukturiert werden. Dadurch ergeben sich neue Chancen, aber auch Risiken. Eines davon ist etwa die fehlende Notfallambulanz. Muss man, wenn man sich verletzt, dann nach Ludwigsburg oder gar Stuttgart fahren? Die Zuhörer bei der Podiumsdiskussion können im Anschluss noch Fragen an die Diskussionsteilnehmer richten.

Die GesundheitsTage fanden erstmals 1988 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Heinz Georg Keppler statt. 2011 und 2013 folgten die Neuauflagen, seither wird die Messe von der Interessensgemeinschaft der Selbstständigen Marbach (IGS) mit Hilfe der Stadt und der Schiller-Volkshochschule gestemmt.