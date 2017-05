Marbach Viele Ideen für gerechtere Welt

Besonders fleißig waren in der Zwischenzeit die Jugendlichen vom Seminarkurs Nachhaltigkeit am Friedrich-Schiller-Gymnasium. So arbeiten Hanna Schleihauf und Jana Kamp an einem Einkaufsführer, der fair gehandelte Waren verzeichnet. „Wir hatten noch kein Projekt, waren ein bisschen unzufrieden, weil wir auch etwas verändern und nicht in der Theorie darüber schreiben wollten“, erklärte Hanna Schleihauf. Also habe man Geschäfte in Marbach nach den entsprechenden Produkten durchforstet, ergänzte Jana Kamp. Ziel ist, eine Liste für eine App zu erstellen.

Doch das ist längst nicht alles, was die Schüler auf die Beine gestellt haben. Sophia Henninger hat beispielsweise auf dem Pausenhof in Steinheim eine Spielstraße aufgebaut. Bei den einzelnen Stationen wurde eine Verknüpfung zu den Nachhaltigkeitszielen der UN erstellt. Die Kids mussten beispielsweise Plastikmüll aus einem Wasserzuber fischen. „Das Projekt hat für großes Aufsehen in der Presse gesorgt“, lobte von Smercek. Nun soll die Spielstraße nach Möglichkeit auch auf dem Bürgerfest in Marbach angeboten werden. Zudem organisieren die Schüler für Mittwoch, 31. Mai, eine Podiumsdiskussion zum kommunalen Klimaschutz. Mit dabei werden der Marbacher Bürgermeister Jan Trost sowie ein Vertreter des Landratsamts sein, berichtete der 17-jährige Tim-Jonas Pfingstler.