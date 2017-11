Marbach Viel Verständnis für Videospiele

Auf die Handy-Spiele hätten sie wenig Einfluss, weil die Smartphones ja den Jugendlichen gehören, berichten Maike Weischedel und Lutz Keller. Im Jugendhaus sei immer viel geboten, da versumpfe niemand in den Spielen. Bei den jungen Mädchen sei ihr aufgefallen, dass sich einige von ihnen tatsächlich durch Musical.ly mehr fürs Tanzen interessiert hätten. „Sie sind auch schon besser geworden.“

Ein großes Interesse und viel Verständnis für die digitalen Spiele der Jugendlichen bringt Georg Stenkamp, der Leiter des Jugend-Kulturhauses planet-x, mit. „Auch diese Spiele bereiten aufs Leben vor“, sagt er und zeigt auf seinem Tablet Suchbilder, durch die das räumliche Denken gefördert wird. „Es gibt da gigantische Möglichkeiten“, betont Stenkamp. Genaues Hinschauen und Konzentration seien gefragt, auch werde bei vielen Spielen die Teamfähigkeit gefördert. „Es gibt natürlich auch Computerspiele, die in Richtung Daddeln und Zeit verplempern gehen“, meint er. Allerdings warne er davor, die Spiele generell zu verteufeln. „Die ältere Generation neigt dazu, dass die Jugendlichen so sein sollen, wie sie sich das vorstellt.“ Spiele seien wie Beton: „Du kannst mit ihm Bunker bauen, aber auch Brücken.“ Dass in manchen Familien die Computerspielerei ausarte, liege daran, dass Eltern sich zu wenig mit ihren Kindern beschäftigten. Auf Wikihow und Pinterest seien im Internet tolle Anregungen zu finden, was Junge und Alte miteinander unternehmen können: zum Beispiel Geocaching oder Kegeln. „Es gibt da auch Dinge, die nicht viel kosten.“ Heranwachsende bräuchten Zuwendung. Viele Eltern seien im Alltag selbst zu viel mit ihren Smartphones beschäftigt.