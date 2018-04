Marbach Vertrauensverlust

Den Blick nach vorn gerichtet müssen jetzt Zukunftsperspektiven für den Standort erarbeitet werden. Konkret und konsequent. Doch genau an diesem Willen sind berechtigte Zweifel anzumelden. Vor knapp zwei Jahren hatte die Gesellschafterversammlung der Kliniken die Geschäftsführung beauftragt, das Zentrum für Altersmedizin in Bietigheim und den Bau der Belegklinik in Marbach parallel umzusetzen. Landrat Rainer Haas hatte im Rahmen einer Infoveranstaltung in Marbach im April 2016 versichert, dass der „schöne Neubau“ einer Belegklinik in Marbach und die Errichtung eines geriatrischen Zentrums in Bietigheim-Bissingen zeitgleich forciert würden. Doch von dieser Parallelität ist man weit entfernt. Für Bietigheim wird Gas gegeben, was Marbach betrifft, wird auf die Bremse gedrückt. Konkret: Laut dem Aufsichtsratsbeschluss von dieser Woche werden die Planungsleistungen für Bietigheim 2019 ausgeschrieben. Marbach muss hingegen erst noch einmal in eine Testphase. Sollte die Belegklinik nicht durch die Prüfung rasseln, geht es erst 2020 an die Planung für einen Neubau der Belegklinik, die das Herzstück des Gesundheitscampus Marbach bilden soll. Nicht das attraktivste Lockmittel, um alte Belegärzte zu halten und neue zu finden.