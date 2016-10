Marbach - Wissen ist Macht, sagt ein bekanntes Sprichwort. Aber Wissen verhilft auch zum besseren Verständnis, lehrt Achtsamkeit und ermöglicht Zusammenhänge zu erkennen. Dass dem so ist, haben die Teilnehmer der zweiten Citytour der Schillerstadt am Donnerstagabend erfahren.

Ausgebucht wie beim ersten Mal, machten sich die insgesamt 60 Gäste auf den Weg durch die Stadt. In vier Gruppen gab es bei vier Anbietern, nämlich der Buchhandlung Taube, der Galerie in der Wendelinskapelle, dem Hörzentrum Krohmer und der Kreissparkasse Ludwigsburg, die allesamt einen Blick hinter die Kulissen gewährten, im Wechsel Interessantes und Nützliches zu erfahren.

Dass gleichzeitig nicht mehr Interessierte das Angebot nutzen können, liegt daran, „dass es vielfach eben kleinere Einzelhändler sind, die bei der Citytour mitmachen“, wie der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Simon Wurm, im Gespräch verdeutlichte.

Für die Teilnehmer eine Wohltat, ist doch die Zahl 15 eine überschaubare Größe, bei der jeder Anwesende gute Sicht- und Hörbedingungen hat. Apropos Hören: wie wichtig gutes Hören ist, kam freilich bei dem Hörgeräteakustiker Moritz Krohmer eindrucksvoll zur Sprache. Er informierte seine Gäste über die neueste Hörgerätegeneration. Diese ist in der Lage, sich an die jeweilige Umgebung mit ihren Geräuschen flexibel anzupassen und sich in den Bereichen des optimalen Sprachverstehens einzupendeln, „ohne dass wir in wochenlanger, mühseliger Kleinarbeit das alles herauskitzeln müssten“. Krohmer betonte aber, dass es dennoch ein längerer Prozess sei, bei dem mindestens drei Hörgerätepaare ausprobiert werden müssten, um das passende zu finden.

Weitaus weniger technisch ging es bei Monika Schreiber zu: In der Gestalt Friedrich Schillers eröffnete Stadtarchivar Albrecht Gühring den Gruppen, wie wechselhaft das Dasein der Wendelinskapelle im Wandel der Zeit war. So wurde sie unter anderem als Getreidespeicher, als Feuerwehrmagazin oder auch als Waffenkammer der Stadtwache genutzt. Anschließend ließ Monika Schreiber ihre Gäste aktiv mitdenken und beim kreativen Prozess des Bilderrahmens teilhaben. „Was könnte hier passen?“ war die mehrfach gestellte Frage der Galeristin, die säurefreie Passepartouts, diverse Rahmenformen sowie Glas im Angebot hatte, um den speziellen Beispielbildern die optimale Wirkung zu verpassen. „Der Schrägschnitt bei den Passepartouts gibt den Bildern mehr Tiefe“, lernten die Zuhörer und wurden für ihre geistige Mitarbeit vor Ort belohnt. Als Giveaway hatte sich die Galeristin nämlich etwas Außergewöhnliches einfallen lassen: Die anwesenden Künstlerinnen Helena Cizl und Roswitha Zimmerle verhalfen mit vielen kleineren Unikaten zu einem Andenken, das jeder Teilnehmer mitnehmen durfte.

Einen Stock tiefer eröffnete Claudia Werning für die Buchhandlung Taube den Gästen Wissenswertes zum eigenen Team, aber auch zum allgemeinen Verlagswesen. Dazu hatte sie Matthias Bückle vom Silberburgverlag zur Unterstützung geholt, der an Hand eines Kochbuches den langwierigen und spannenden Prozess erläuterte, der notwendig ist, um ein Buch ansprechend zu gestalten und auf den Markt zu bringen. Taube-Mitarbeiterin Silja Korn wiederum berichtete von den vielen Aktionen der Buchhandlung, etwa bei der „die Tauben ausfliegen“ und andere Unternehmen besuchen. Auch erzählte sie von der Kooperation mit Schulen bezüglich der Leseförderung von Kindern.

Der Regionaldirektor bei der Kreissparkasse für die Region Marbach-Bottwartal ist Thomas Nytz. Er stellte seine Mitarbeiter sowie das Innenleben der Sparkasse vor, deren „genetischer Code“ das Sparen und die mit 111 Standorten im Kreis gut vertreten sei. Nytz sorgte zudem für Abwechslung mit einem sechsminütigen Imagefilm, der wiederum das Sparen zum Inhalt hatte: dieses Mal jedoch mit Blick auf einen Weltrekord. Vor der Ludwigsburger Kreissparkasse nämlich steht das größte Sparschwein der Welt. Aufgeführt im Guinnessbuch der Rekorde.

Ausklingen durfte der gemeinsame Abendspaziergang dann ebenfalls bei der Kreissparkasse in Marbach. Mit dem Austausch der gewonnenen Eindrücke sowie Gebäck und Gulasch- oder Kürbissuppe. Gekocht von dem Marbacher Küchenmeister Werner Frey.