Marbach Verlässlichkeit ist schon ein Wert an sich

Rainer Wieland hat Rechtswissenschaften studiert und ist Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Stuttgart. Seit 1993 ist er auch Kreisvorsitzender der CDU Ludwigsburg und darüber hinaus in etlichen Ausschüssen und Vereinen vertreten. Dass ihm das Thema Europa besonders am Herzen liegt, ist daran erkennbar, dass er seit 2011 auch Präsident der überparteilichen Europa-Union Deutschland ist. „Frau Merkel wird in Europa als Anker begriffen“, sagt er weiter. Und zwar unabhängig davon, wie man finde, was sie macht. „Wenn alles immer unsicherer wird, aktuell verstärkt durch die Wahlen in Italien, ist es vielen wichtig, eine berechenbare und verlässliche Kraft zu haben.“ Und diese Verlässlichkeit sei schon ein Wert an sich. Die meisten Leute würden sich gerne an langen Linien orientieren. Zusätzlichen Rückenwind sieht Rainer Wieland auch in den „Szenarien für die Zukunft Europas“, die EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im vergangenen Jahr veröffentlicht habe.