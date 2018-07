Zwar einigten sich die Prozessbeteiligten in seinem Fall ebenfalls auf eine Einstellung des Verfahrens, jedoch aus anderen Gründen. Die Strafprozessordnung ermöglicht es der Staatsanwaltschaft, von der weiteren Verfolgung einer Straftat abzusehen, wenn – salopp gesagt – noch eine weitere schwerere Straftat vorliegt. Innerhalb kurzer Zeit hat der 32-Jährige in dem Nachbarschaftskonflikt nicht nur Steine geworfen, sondern bei einer Verkehrskontrolle der Polizei zu flüchten versucht. Für diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr muss er sich demnächst vor dem Amtsgericht in Stuttgart- Bad Cannstatt verantworten und mit einer deutlich höheren Bestrafung rechnen, als ihm die Vorwürfe am Amtsgericht Marbach voraussichtlich eingebracht hätten.