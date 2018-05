Marbach Vereine und Schüler sollen fair kicken

„Das klingt gut. Vom Ansatz her ist das richtig“, sagt der Erste Beigeordnete Gerhard Heim zu dem Antrag von Puls. Es müsse aber geklärt werden, inwieweit sich das Ganze umsetzen lässt und praktikabel sei. Er gibt zu bedenken, dass man in puncto Sportgeräte mit der Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH + Co KG aus Winnenden und der Kübler Sport GmbH aus Backnang zusammenarbeite, die im Prinzip die komplette Ausstattung für die Sporthallen liefern, aber auch Gutachten in Sicherheitsfragen erstellten. „Es macht Sinn, solche Ausstatter zu haben“, betont Heim. Und beide hätten auch ein Zertifikat vorgelegt, wonach bei ihren Produkten keine Kinderarbeit im Spiel gewesen ist. Soweit er wisse, könnten die beiden Anbieter die von Puls geforderte Auflage mit dem Fair-Trade-Siegel aber nicht erfüllen, meint Heim.