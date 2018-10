Marbach „Verdiscomainstreemt“ beim Schiller-Rock-Festival

Marbach - Meet about Schiller“ war das Thema, dem sich rund 30 Bands beim Schillers Rock Contest stellen mussten. Am 29. September wurde „Verdiscomainstreemt“ in Jugendhaus planet-x zum besten Beitrag gewählt. Sie habe sich durch den Wettbewerb erstmals intensiver mit dem Marbacher Prominenten auseinandergesetzt, erklärte die Interpretin Anna Philoan. „Lebe in deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf“, zitierte sie Friedrich Schiller.