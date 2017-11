Marbach Vampire und Zombies unterwegs

Marbach

In der Stadtbücherei Marbach wimmelte es am vorvergangenen Freitag von jungen Monstern, Hexen, Vampiren und Zombies. Die rund 20 aufwendig verkleideten Grundschüler hörten bei der ersten Halloweenparty zunächst eine Gruselgeschichte. Glücklicherweise stellte sich der gruselige Spaziergang auf dem Friedhof dann nur als ein Traum heraus! Anschließend konnten die Kinder an verschiedenen Stationen unter anderem ihr Wissen über das Halloween-Fest unter Beweis stellen, Kürbis-Handpuppen basteln und Vampirblut brauen.