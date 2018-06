Marbach Urwüchsige Natur in der Stadt erleben

Kommen darf jeder, auch ohne die Treffen der Gruppe zu besuchen. Größere Pflanzaktionen müssen nur abgesprochen werden. Und Regeln gibt es für den Anbau auf den freien Flächen generell schon: Heimische, ungiftige und essbare Pflanzen müssen es sein, gepflegt ohne chemischen Dünger, wie Judith Atsma erklärt, die sich in der Steuerungsgruppe engagiert. Zu diesem Kernteam, das gemeinsame Aktionen wie an diesem Tag plant, gehören neben ihr Marco Kraft, Maya Esch, Katharina Kubik, Epha Kissl, Benno Heidkamp und Steffi Lohfink. Die Marbacher Erzieherin und ihre Kinder Silja (10) und Sören (11) stapfen mit Gummistiefeln an den Füßen, Regencape über den Schultern, Mutter Steffi auch mit Hut und breiter Krempe durchs feuchte Gras. Wenige Tage zuvor hatte ein heftiger Sturm den obersten Apfelbaum auf der Mitmach-Wiese entwurzelt.

Im Gras liegen jetzt Stamm und Äste, an denen sich Sören und sein Freund Emin mit einer großen Säge zu schaffen machen, Baumaterial für eine Totholzhecke als Nistplatz und Brutstätte. Die landauf, landab sehr gefragten und daher an vielen Orten derzeit neu entstehenden Mitmachgärten sind Teil eines internationalen Trends, der als „Urban Gardening“ bekannt ist. Für die Stadt betreut Andrea von Smercek, Mitarbeiterin für bürgerschaftliches Engagement, das Projekt und schaut auch an diesem Dienstag selbst vorbei. Die Aktivitäten konzentrieren sich mit Rücksicht auf die Nachbarn erst einmal auf das untere Drittel des Grundstücks, erklärt sie. Seit Stadt und Schillergesellschaft kürzlich gemeinsam für einen Wasseranschluss gesorgt haben, müssten die Ehrenamtlichen ihre Gießkannen endlich nicht mehr an den öffentlichen Toiletten bei der Stadthalle füllen. Doch an Feuchtigkeit mangelt es heute sowieso nicht. Als öffentliche Mitmachaktion hat die Gruppe am Nachmittag zum Bau einer Totholzhecke aufgerufen. Der anhaltende Regen hat einige Interessierte und Neue vom Besuch abgehalten, die sich zuvor angekündigt hatten.

Die Resonanz auf die gärtnerische Experimentierfläche ist aber insgesamt groß: Die Facebook-Gruppe des Marbacher Mitmachgartens zählt bereits 70 Mitglieder. Der Erdmannhäuser Imker Wolfgang Schiele stiftete spontan eine Bienenskulptur aus Metall, als er vom Mitmachgarten erfuhr, in dem auf heimische biologische Artenvielfalt viel Wert gelegt wird. „Mit einheimischen Pflanzen kann man leicht etwas bewirken gegen das Insekten- und Bienensterben“, sagt Marco Kraft überzeugt.