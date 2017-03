Marbach Unterführung bei Oehlerkreuzung auch für Radler offen

Jürgen Waser plädierte außerdem dafür, jetzt die Planungen nicht in der Schublade abzulegen. Man müsse das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und von der Priorisierung würde er eher Geld für die Anbindung des Neckars an die Altstadt in die Hand nehmen als für eine Südtangente. Auch vor dem Hintergrund, dass in der Schillerstadt vielleicht einmal eine kleine Landesgartenschau über die Bühne geht. „Wir wollen an dem Thema auch dranbleiben“, versprach Jan Trost. Bald würden mit der Firma Oehler, die ein neues Lager samt Werksverkauf errichten will, Gespräche über das weitere Vorgehen geführt. Darüber hinaus habe man einen Zuschussantrag aus einem Sonderprogramm gestellt. Käme die Stadt hier zum Zuge, würde das die Finanzierung enorm erleichtern. Von den förderfähigen Kosten sei ein Zuschuss von 66 Prozent vorgesehen, sagte Jan Trost. „Das ist natürlich schon eine Hausnummer“, hob er hervor. Voraussichtlich Mitte des Jahres stehe fest, ob der Antrag bewilligt wird, erklärte der Erste Beigeordnete Gerhard Heim.

Sollte die Stadt das Vorhaben tatsächlich anpacken, wäre es Hendrik Lüdke wichtig, „beim Eingriff in den Hang aufzupassen“, damit die historische Landschaft nicht zerstört werde. Darauf lege auch der Planer großen Wert, versicherte Ralf Lobert. Er wolle die alte Terrasse in ihrer Struktur möglichst erhalten. Das sei auch kostengünstiger.