Marbach Unmut über Sperrung

Die Parkplatznot in Marbach ist ohnehin groß. Verschärft wird sie derzeit dadurch, dass die Stellmöglichkeiten am Amtsgericht nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. „Ganz extrem war es am Schillersonntag“, sagte Ernst Morlock von der SPD jetzt im Ausschuss für Umwelt und Technik. Da seien der obere Bereich, der dem Amtsgericht zustehe, und der untere Sektor abgesperrt gewesen. Der Bauzaun sei dann einfach umgeworfen worden. Ähnliches hat Jochen Biesinger von der CDU von Samstagen gehört, wenn Besucher des Wochenmarkts die Zäune zur Seite schieben. „Samstags passiert nichts. Das ist dann eine leere Fläche“, erklärte er. „Die Stellplätze fehlen und es passiert zeitweise gar nichts“, brachte es Ernst Morlock auf den Punkt. Insofern frage er sich, wann die Parkmöglichkeiten wieder genutzt werden können.