Marbach Unfall bringt S-Bahn Verkehr durcheinander

ufgrund eines Personenunfalls zwischen Ludwigsburg und Marbach kommt es bei der S-Bahn der Linie S4 zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen. Die S4 ab Backnang in Richtung Stuttgart endet in Marbach und wendet dort in die Gegenrichtung. Die S4 ab Stuttgart-Schwabstraße in Richtung Marbach/Backnang endet in Ludwigsburg und wendet dort in die Gegenrichtung. Es ist Busnotverkehr eingerichtet zwischen Ludwigsburg und Marbach verkehren vier Gelenkbusse im Pendelverkehr. Reisende werden gleichzeitig auch auf den parallel verkehrenden Linienbusverkehr verwiesen. Aktuelle Informationen werden sobald sie bekannt sind auf der Seite der VVS veröffentlicht. http://www.vvs.de/aktuelles/verkehrsmeldungen/stoerungen/