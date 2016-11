Marbach - Eine leicht verletzte Person und ein Schaden von 15 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalles, der sich am Mittwoch, gegen 5.45, Uhr, an der Eimündung vom Eichgraben in die Landesstraße 1100 ereignet hat. Der 27-jährige Fahrer eines Opel-Kleintransporters wollte vom Eichgraben auf die Landesstraße einfahren. Laut Polizeiangaben achtete er dabei nicht auf den Citroen eines 50-Jährigen, der in Richtung Marbach unterwegs war. Dessen Fahrer wurde durch den Aufprall verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Farhzeuge wurden abgeschleppt.