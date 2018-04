Marbach Und plötzlich hebt das Döschen ab

Fünf Experimente hat Erzieherin Elke Bücher an diesem Nachmittag aufgebaut, und fünf Kinder dürfen mit ihren Begleitern nach Herzenslust ausprobieren. „Es gibt kein Richtig und Falsch“, sagt die stellvertretende Leiterin des Kinderhauses Sankt Hildegard. Kleine Karten erklären zwar das jeweilige Phänomen. „Aber man kann auch selber erst mal ausprobieren, was man mit dem Material machen kann.“

„Was passiert denn da?“, ist die im Haus der kleinen Forscher am häufigsten gestellte Farbe. „Ich hab Rot reingetan und dann das Spülmittel, dann ist die Farbe verschwunden“, stellt Tom fest, der mittlerweile an die Station zur Oberflächenspannung gewechselt hat.

Passend dazu gibt es das Experiment: „Wie viele Tropfen passen auf eine Münze?“ Der „wackelige Wasserberg“ begeistert die Kinder ebenso wie die Erwachsenen. Da ist viel Fingerspitzengefühl und Geduld gefragt, beides Disziplinen, in denen die Kleinen oft weitaus besser sind.

Elke Bücher freut sich über die rege Forschertätigkeit. „Man sieht, wie begeistert die Kinder sind.“ Nicht nur an den speziellen Nachmittagen, auch im Kindergartenalltag wird in St. Hildegard rege getüftelt und geforscht. „Wir haben die Themen Farben und Sehen, Sinne und Geräusche und Hören“, erklärt die Erzieherin, die regelmäßig Fortbildungen besucht.

Ziel ist die Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“. „Das wollen wir jetzt im vierten Jahr unseres Bestehens in Angriff nehmen“, so Büche. Seit Pfingsten 2014 ist der dreigruppige Kindergarten in Betrieb. Kindgerechte Experimente in den Bereichen Luft, Wasser, Feuer, Erde, Geräusche und vielem mehr sollen das eigene Ausprobieren und die natürliche Neugier der Kinder stärken. „Wichtig ist es auch, die Ergebnisse zu dokumentieren, wie richtige Forscher es eben tun.“