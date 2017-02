Marbach - Ein Unbekannter hat am Dienstag, zwischen 14.30 und 15 Uhr, einen schwarzen Opel Astra Kombi zerkratzt, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Rielingshäuser Straße abgestellt war. Laut Polizeiangaben machte sich der Tunichtgut an der kompletten linken Fahrzeugseite zu schaffen. Dabei hinterließ er einen Sachschaden von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier in Marbach unter der Telefonnummer 0 71 44/90 00 zu melden.