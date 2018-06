Marbach Umbau von Pausenhof wird verschoben

Marbach - Die Schüler am FSG hatten sich schon gefreut, dass die Umgestaltung ihres Pausenhofs endlich angepackt wird. Und auch die Stadt hätte den Umbau jetzt gerne in Angriff genommen, wie der Erste Beigeordnete Gerhard Heim am Donnerstagmittag im Ausschuss für Umwelt und Technik hervorhob. „Wir wollten ja gleich im Anschluss an die Sanierung des Gymnasiums in die Schulhofgestaltung einsteigen“, stellte er fest. Schweren Herzens legte die Verwaltung dem Gremium dennoch nahe, das Projekt nochmals zu schieben. Das hing damit zusammen, dass das Ausschreibungsergebnis sehr lausig ausfiel und sich selbst der günstigste von ohnehin nur zwei Bietern weit über der Kostenschätzung bewegte. Folglich zogen die Mitglieder des Ausschusses die Reißleine und votierten wie vorgeschlagen dafür, die Ausschreibung aufzuheben.