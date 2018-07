Marbach TV Marbach will Lust auf Bewegung wecken

Seine Premiere feierte das Event im vergangenen Jahr in der Stadionhalle. Die Resonanz sei überschaubar gewesen, räumt Heinz Reichert ein. Man habe es jedoch damals auch verschlafen, rechtzeitig auf das Angebot hinzuweisen. Zudem müsse sich so etwas erst etablieren. Dazu kommt, dass der TV Marbach der ersten Auflage nicht die Trumpfkarte mit der neuen Sporthalle spielen konnte. Ein Gebäude, dessen Bau nach dem Geschmack von Heinz Reichert übrigens längst überfällig war. „Vor allem am Wochenende war es bisher immer ziemlich eng“, erinnert er an die Kapazitätsengpässe. Nur in der Stadionhalle hätten Zuschauer das Geschehen auf dem Spielfeld verfolgen können. In der Karl-Nusser-Halle sei eine Bewirtung nicht möglich. Ein Problem, das die neue Sportstätte schlagartig lösen wird.