Marbach

Die umgebaute Treppenanlage samt Rampe an der Erdmannhäuser Straße ist fertig. Die neue Verbindung zur Schwabstraße wurde am Donnerstag offiziell freigegeben, teilt die Stadt mit. Der Startschuss für den Umbau der Konstruktion fiel Mitte Oktober, Ziel war es, die Arbeiten noch vor Weihnachten abzuschließen, was nun auch gelungen ist. Der Um- und Ausbau war zwar keine besonders große Baustelle in Marbach. Doch der Verbesserungseffekt, den das Ganze bringt, ist dennoch beachtlich. Vor allem Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind oder einen Kinderwagen schieben, werden künftig aufatmen. Für diese Personen wurde nämlich die Rampe in den Hang gelegt, sodass man nun Buggy und Co. nicht mehr – wie früher – entlang der steilen Stufen hochwuchten muss. (sl) Foto: Stadt Marbach