Marbach Trends auf vier und zwei Rädern

Mit dem Schwaben-Chapter war eine besondere Aktion am Start. Die Harley-Davidson-Fahrer bewiesen erneut ihr Herz für Kinder. „Wir verkaufen selbstgestrickte Puppen von den Landfrauen aus Hirschlanden“, informiert Standbetreiber Gigi Sioridse. „Zudem kann man sich bei uns für einen kleinen Obulus auf einer Harley ablichten lassen. Die Bilder können die Leute dann gleich in guter Qualität mitnehmen.“ Der Erlös der Aktion geht dabei in jedem Jahr komplett ans Olgäle-Krankenhaus in die Kinderkrebshilfe. „Dabei kommen pro Jahr immer um die 9000 Euro zusammen“, sagt der gestandene Biker, der mit seinen Kollegen immerhin seit 2003 mit der Aktion auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs ist. „Man ist schon etwas stolz wenn man die Station besucht und sieht, was man möglich gemacht hat.“

Die Jugendgruppe des MSC hatte für die Besucher eine spektakuläre Trial-Show am Start. Dabei geht es darum, mit dem Motor- oder Fahrrad Hindernisse zu überwinden. Vor umgedrehten Müllcontainern mit bis zu zwei Metern Höhe machten die Talente nicht halt. „Dabei ist das Verletzungsrisiko sehr gering“, sagt Jugendleiter Michael Braunbeck. „Es läuft alles im Schritttempo ab, bei uns geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um absolute Präzision.“ Über eine Palettenschanze springen und direkt dahinter auf einer schmalen Fläche zum Stehen zu kommen war kein Problem. „Für uns sind solche Shows natürlich auch Nachwuchsgewinnung“, sagt Neumann. „Wir können hier vom Freizeitsport, bis zum internationalen Leistungssport die ganze Bandbreite bieten.“