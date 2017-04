Marbach Traumwetter sorgt für Höchsttouren

Marbach - Bei beinahe schon sommerlichen Temperaturen war die Auto- und Motorradmesse des Motorsportclubs Marbach (MSC) auf dem Schulcampus das Ziel vieler Besucher. Ob es wie im vergangenen Jahr 10 000 oder sogar noch mehr Interessierte waren, habe man gar nicht ermitteln können. Die genaue Zahl der Messebesucher ist Steffen Neumann, einer der drei Geschäftsführenden Vorstände beim MSC, eigentlich auch nicht so wichtig. „Das Wetter ist traumhaft, die Stimmung bestens, die Organisation hat super geklappt, was will man mehr?“