Marbach Träume lernen fliegen

Der Wetterballon besteht aus einer dünnen Membran, die mit Helium gefüllt ist. Er soll 35 Kilometer bis in die Stratosphäre steigen. Dort expandiert aufgrund des geringen Luftdrucks das Helium und der Ballon platzt. An einem Fallschirm gleitet die Sonde darauf wohlbehütet wieder in Richtung Boden. Den Berechnungen der beiden nach, soll die Sonde bei Albstadt landen. Dorthin fahren Melnik und Kauffmann unmittelbar danach, gilt es doch Daten wie Temperatur, Luftdruck und UV-Strahlung sowie die GPS-Position und Kameraaufnahmen zu erfassen.

Das Wetter an dem Tag sei perfekt, erklär Daniel Melnik, ein wenig Bammel habe er trotzdem gehabt. „Ich hatte die Sorge, dass der Wetterballon am Schulgebäude hängen bleibt und etwas kaputt geht.“

Angetan ist der Schulleiter Christof Martin, er hatte sich unter die begeisterten Zuschauer gemischt. „Gerade so anspruchsvolle Projekte haben einen hohen Stellenwert für uns, weil sie unterstreichen, dass wir ein naturwissenschaftliches Gymnasium sind, das seinen Schülern ein vielfältiges Angebot offeriert. Ich bin sehr zufrieden mit dem Projekt.“

Auf dem Lob ausruhen können sich Daniel Melnik und Max Kauffmann jedoch noch lange nicht. Die Benotung des Projekts findet erst am NWT-Tag im Sommer statt. Bis dahin gilt es, Daten zu analysieren und jede Menge Video-Material zu schneiden. Aber bis es soweit ist, heißt es erst einmal, den Ballon wiederzufinden.