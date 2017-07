Marbach Tor zum Neckar als heikles Nadelöhr

Dass das Tor kaum ein Tourist wahrnimmt, könnte sich schlagartig ändern: In ein paar Jahren wird hier ein Aufzug enden, der das Neckarufer und die Altstadt miteinander verbinden soll. So jedenfalls sieht es der Entwurf der Architektenbüros Schaudt und Senner vor, der beim städtebaulichen Wettbewerb zur künftigen Gestaltung des Bereichs zwischen Altstadt und Fluss zum Sieger gekürt worden ist (wir berichteten). Bei Anwohnern stößt der Plan jedoch auf Kritik: 15 Familien haben sich deshalb im Mai zur Bürgerinitiative Nordwestliche Altstadt zusammengetan.

Sprecher der Initiative ist Hans-Jürgen Weber, der vom Bau des Aufzugs wohl in besonderen Maße betroffen wäre. Direkt an der schmalen Gasse befinden sich seine beiden Esszimmerfenster – die einzigen, da der Raum auf der anderen Seite von der Stadtmauer begrenzt wird. Die Vorstellung, dass Scharen von Touristen oder auch Schüler aus Benningen sich vor seinem Haus versammeln und ihm in die Wohnung schauen könnten, gibt ihm ein ungutes Gefühl. „Im Gespräch ist ja, dass in den Aufzug vielleicht nur zwei Menschen passen. Bei größeren Reisegruppen würden viele hier warten müssen“, sagt er. Auch stellt er sich die Fragen, wie lange der Aufzug abends in Betrieb wäre und inwieweit in der Altstadt Barrierefreiheit geschaffen werden soll. „Diese endet hier mit dem Aufzug, auch wegen der Bodenbeschaffenheit und der Höhenunterschiede in der Altstadt“, macht Weber klar. Er befürchtet zudem „neue dunkle Ecken“, die geschaffen werden und zu Schmierereien verlocken könnten.