Marbach Tierzuchtanstalt weist Verdachtsfälle zurück

Auf Nachfrage der Marbacher Zeitung erklärte einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Firma Fauna Topics, Marc Rudolf: „Die Zuchten sind soweit verschlossen, da kann nichts raus.“ Die Tiere seien in Zuchtkäfigen untergebracht, die wiederum in Zuchträumen stünden, zu denen nur autorisiertes Personal Zutritt habe. In Rielingshausen würden zudem nur flugunfähige Fliegen gezüchtet: „Sonst hätten die Besitzer von Terrarien ein Problem – wenn sie die Fliegen verfüttern wollten, wären die ganz schnell weg.“ Bei flugunfähigen Insekten dagegen könne man den Behälter einfach ins Terrarium stellen. Auch Heuschrecken würden im Ort überhaupt nicht vermehrt. „Unsere Zucht von Wüstenheuschrecken ist in Crailsheim.“ Dort würden Wüstenheuschrecken gezüchtet. Mit den ebenfalls auf der Homepage der Firma erwähnten Wanderheuschrecken werde lediglich gehandelt; sie kämen in verschlossenen Behältern an und würden weiterverschickt. In Rielingshausen züchte man lediglich die erwähnten flugunfähigen Fliegen, eine kleine Menge an Heimchen und Grillen sowie Zophobas morio, die Larve des Großen Schwarzkäfers. Auch die seien alle „gut verstaut“, denn, so betont Rudolf: „Für uns ist jedes Insekt bares Geld, da schauen wir, dass da nichts abhandenkommt.“