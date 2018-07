Marbach Theaterfestspiele sollen fortgesetzt werden

Am Sonntag ist der letzte Vorhang für die ersten Marbacher Theaterfestspiele gefallen. Wie ist die Gefühlslage nach diesem kreativen Kraftakt über mehrere Wochen?

Frühauf: Am Sonntag bei der letzten Vorstellung von „Emilia Galotti“ hat das Wetter lange gehalten, ehe es im zweiten Teil doch noch anfing zu regnen. Das war sehr episch und bildete gewissermaßen eine Klammer zur Premiere vier Wochen zuvor, als wir ähnliche äußere Verhältnisse hatten. Das hat atmosphärisch irgendwie unsere Gefühlslage widergespiegelt. Es ist gut, dass wir jetzt durchschnaufen können. Andererseits herrscht Traurigkeit vor, weil das Team getrennte Weg geht, nachdem wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Wolpert: So war auch die Stimmung im Schlosskeller, wo wir uns am Sonntag alle versammelt haben, also Schauspieler, die Vereinsmitglieder und die ganze Crew drumherum, die uns sehr unterstützt haben, und einige Besucher. Man hat gespürt, wie emotional das ist und wie wir alle zusammengewachsen sind. Es fiel auch sehr oft der Satz: Das Samenkorn ist gesät. Jeder weiß, dass damit etwas angefangen hat, das es weiterzuführen gilt.

Mark Scheuerle, der Vorsitzende des veranstaltenden Kulturvereins Südlich vom Ochsen hat aber vor einigen Tagen auch durchklingen lassen, dass man sich etwas mehr Zuschauer gewünscht hätte.

Frühauf: Wir können noch keine konkreten Zahlen vorlegen, was die prozentuale Auslastung anbelangt. Ich denke aber, dass es immer ähnlich läuft: Wenn man etwas ins Leben ruft, muss man sich erst etablieren und in die Köpfe der Menschen reinkommen. Der Theatersommer im Cluss-Garten in Ludwigsburg hat sich auch erst einen Namen machen müssen. Dort wurde auch früher mit der Werbung angefangen, als das nun bei uns möglich war. Hier erlebten wir ja eine große Zitterpartie, bis wir die Finanzierung in trockenen Tüchern hatten und bis Anfang des Jahres erst feststand, dass die Festspiele realisierbar sind. Aus solchen Dingen lernen wir aber auch. Trotzdem ist es uns gelungen, ein Fundament zu setzen, auf dem wir aufbauen können.

Es ist also kein großes Minusgeschäft geworden, das womöglich die Stadt ausgleichen müsste?

Wolpert: Wir haben noch keinen Kassensturz gemacht. Die Zahlen liegen erst Mitte August endgültig vor. Aber weil Sie die Stadt ansprechen: Ich glaube, dort hat man gesehen, was für ein Potenzial in den Festspielen steckt und dass Kultur auch etwas kosten darf. Der Bürgermeister war hier, aber auch verschiedene Gemeinderäte und Vertreter vom Stadtmarketingverein. Man hat gemerkt: Die stehen hinter dem Projekt.

Kamen die Zuschauer hauptsächlich aus dem Raum Marbach?

Wolpert: Das war bunt gemischt. Teilweise waren Besucher sogar aus Berlin, aus den Niederlanden oder der Schweiz angereist.

Frühauf: Wir konnten auch viele Gäste aus den umliegenden Landkreisen begrüßen. Viele auch aus dem Stuttgarter Raum.

Wolpert: Wir haben auf jeden Fall ein überregionales Publikum angesprochen. Was es noch zu knacken gilt, ist die Base in Marbach. Da müssen wir noch mehr darauf hinwirken, dass die Marbacher erkennen, dass es ihre Festspiele sind.

Frühauf: In Schwäbisch-Hall sind die Festspiele beispielsweise fest verankert in der Stadt. Da richten sich die Einzelhändler und Gastronomen danach und öffnen teilweise zu den Aufführungen ihre Geschäfte und Wirtschaften. Das Ziel für die Zukunft ist, gemeinsam zu wachsen.

Wolpert: Wir haben aber auch viel positives Feedback bekommen und sind in der Stadt von Leuten angesprochen worden.

Frühauf: Wir hatten zum Teil Zuschauer, die alle vier Inszenierungen gesehen haben.

Wolpert: Manche haben einzelne Produktionen sogar mehrfach verfolgt. Die Etablierung der Festspiele ist eine große Chance für Marbach.

Haben Sie festgestellt, dass bestimmte Spieltage vom Zuspruch her besser funktionieren als andere?

Frühauf: In der Tat. Überraschenderweise waren die Werktage sehr gut besucht, während die Samstage im Vergleich dazu eher schwach abschnitten.

Wolpert: Man hat außerdem gemerkt, wenn parallel andere Veranstaltungen liefen. Auch da gilt, dass wir uns einen Namen machen müssen, damit die Leute selbst bei solchen Konstellationen lieber zu den Festspielen kommen. Wir müssen mit Qualität überzeugen.

Das klingt alles so, als würden die Festspiele eine Neuauflage erfahren?

Wolpert: Das ist der Plan. Und wir wollen damit wahrscheinlich auch keine zwei Jahre warten. Die Stimmung bei unserem Nachtreffen am Sonntag war eher so, dass wir gleich im nächsten Jahr weitermachen.

Frühauf: Wir brennen dafür und haben die Energie. Das wäre ein Traum. Wir wollen zeitnah einen runden Tisch mit der Stadt initiieren, an dem wir uns alle zusammensetzen und gemeinsam Anregungen sammeln und uns austauschen. Es wäre auch schade, im kommenden Jahr zu pausieren. Jetzt haben wir ein gewisses Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen, eine Präsenz. Wenn wir nächstes Jahr nichts machen, würde das alles wieder abebben und wir müssten quasi wieder von null anfangen. Das würde uns zurückwerfen, ganz klar.

Wolpert: Wir haben darüber auch mit Fachleuten aus der Szene gesprochen. Alle waren sich einig: Es wäre ein großer Fehler, im nächsten Jahr auszusetzen. Dann gerät alles wieder in Vergessenheit. Wenn wir mehr Vorlauf haben, können wir auch mit dem Tourismusamt ganz anders arbeiten und die Werbung größer aufziehen.

Frühauf: Dieses Jahr hatten wir im Grunde nur zwei Monate, um das Organisatorische zu stemmen. Bei einer Neuauflage 2019 könnten wir schon im November mit den Vorbereitungen loslegen.

Was müsste sich bei den zweiten Theaterfestspielen noch ändern?

Frühauf: Mir schweben Kooperationen mit den Kulturinstitutionen in Marbach und den Schulen vor.

Wolpert: Wir haben von einer Lehrerin am FSG die Anfrage erhalten, ob jemand aus unserem Regie-Team nicht die Theater-AG mit den Fünftklässlern übernehmen will. Solche Dinge könnten dazu beitragen, die Festspiele stärker vor Ort zu verankern. Aber klar ist, dass wir auch aus Fehlern lernen müssen.

Muss eventuell auch etwas an der Auswahl der Stücke geändert werden?

Wolpert: Wichtig ist uns, die Vielseitigkeit zu bewahren.

Frühauf: Wir hatten vier verschiedene Ästhetiken, vier verschiedene Handschriften. Das soll im Kern schon so bleiben.

Wolpert: Wir haben aber festgestellt, dass 29 Aufführungen zu viel waren. Das kann man sicher komprimieren. Außerdem müssen wir die Termine geschickter über den Spielplan verteilen.

Frühauf: Wir haben, auch der WM geschuldet, gleich am Anfang vier Vorstellungen von „Emilia Galotti“ hintereinander gesetzt. Vielleicht sollten wir da den Zuschauern mehr Luft lassen, bis sich das alles rumspricht oder die Presseartikel gelesen wurden. Wenn wir die ganzen Zahlen haben, werden wir uns das genauer anschauen.

Wolpert: Man kann aber sagen, dass wir einen sehr schönen Chansonabend hatten, für den wir teilweise mehr Tickets hätten verkaufen können als vorhanden waren. „Emilia Galotti“ ist auch sehr gut gelaufen und war oft voll. Die „Vergessene Literarische Lethe“ ist natürlich eher ein Nischenstück. . .

Frühauf: . . . das mit Terminen am Montag und Dienstag auch nicht optimal platziert war. Es war uns aber eine Herzensangelegenheit, das Stück über heute meist vergessene Schriftsteller wegen der Anknüpfungspunkte durch das Deutsche Literaturarchiv nach Marbach zu bringen.

Wolpert: Beim Kinderstück, in diesem Jahr war das „Der kleine Prinz“, wollen wir dranbleiben. Da gilt es, die Schulen noch stärker mit ins Boot zu holen und mehr reine Schulvorführungen anzubieten. Einige der Schulvorstellungen waren komplett oder ganz ausverkauft.

Der Genre-Mix soll also bleiben. Gilt das auch für die Zahl der Stücke?

Frühauf: Es kann schon sein, dass wir von vier auf drei heruntergehen. Wir möchten auf alle Fälle an der Inszenierung für Erwachsene auf dem Burgplatz und dem Kinderstück festhalten. Der Schlosskeller soll zudem als Stätte für ein Kammerspiel bleiben. Ob das dann eine oder zwei Produktionen sind, muss sich zeigen.

Wolpert: Dass auch etwas Musikalisches auf dem Programm sein soll, hat sich ebenfalls herauskristallisiert. Der Chansonabend war sehr erfolgreich. Das war ein wichtiger Bestandteil. Wichtig ist für mich zudem der Generationen-Mix. Das bezieht sich auf die Zusammenarbeit auf und hinter der Bühne, aber auch auf das Publikum. Wir hatten Zuschauer im Kindergartenalter und am anderen Ende der Skala Senioren, die beim Chansonabend die alten Gassenhauer mitgesungen haben. Es ist schön, wenn man die ganze Bandbreite bedient und Theater für alle machen kann.

Haben Sie schon eine Vorstellung davon, welche Stücke im nächsten Jahr aufgeführt werden könnten?

Frühauf: Da haben wir noch keine konkreten Ideen. Wir wollten uns zunächst darüber verständigen, ob und wenn ja, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll. Dann würden wir uns über die künstlerischen Aspekte Gedanken machen. Vielleicht bietet sich ja ein Schillerstück an. 2019 ist ein runder Geburtstag.

Wolpert: Tobias hat natürlich zudem auch eigene Dramen oder Bearbeitungen in seiner Schublade, die auf ihre Aufführung warten.