Marbach Teamarbeit für ein zeitkritisches Kunstwerk

Eine abgedunkelte Aula als Theaterersatz mitsamt dem Aufbau einer Zuschauertribüne, dazu grafisch ansprechend und informativ gestaltete Eintrittskarten; der erste Eindruck am Samstagabend lässt erahnen, dass dieser Veranstaltung viel Mühe vorausgeht. Bald schon schweben Bilderrahmen unterschiedlichster Stilart im Bühnenraum, dazu werden die Objekte von typischen Museumsbesuchern beäugt. „Das Museum schließt in zehn Minuten“, ist das Stichwort, nach dem die reale Szenerie in eine Fantasiewelt kippt. Und nach der die Schauspielerinnen Malin Clasen, Liz Gerlach, Jolene Harrison, Sara Reinelt, Maja Schulz, Adna Sulejmanovic, Maja Wahl und Karen Zillmann die Rollen wechseln. Sie mimen fortan Figuren, die bekannt anmuten.

Acht Gemälde haben sich die AG-Teilnehmer im Alter von 13 bis 15 Jahren während ihrer Kunstrecherche vorgenommen. In ihrem Stück haben sie die dargestellten Figuren und einen Künstler zum Leben erweckt. Dazu erhält in der Nachtszene jeder Rahmen ein passendes Requisit. Zum Beispiel eine Maske zur Figur von Otto Dix „Der Schrei“ oder ein Tischtuch für Leonardo Da Vincis „Das Abendmahl“.