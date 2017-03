Marbach Taktung des Unterrichts wirft Fragen auf

Zunächst schnitt Engelmann die Ferienbetreuung an. „Da steht die Behauptung im Raum, dass Sie, Herr Bürgermeister, gesagt hätten, es gebe auch für die Regelschulkinder eine Ferienbetreuung“, sagte er in Richtung Jan Trost. Tatsächlich sei die Regelung nun aber so, dass das Angebot doch nur von Mädchen und Jungs aus der Ganztagsschule in Anspruch genommen werden könne. Weiter ging Engelmann auf die kurzen Mittagspausen beim Nachmittagsunterricht ein. Da habe es geheißen, wenigstens hier werde eine Betreuung garantiert. Jetzt seien aber für alle Stufen zusammen lediglich zwei solcher kurzen Pausen geplant – und die ausgerechnet nicht für die Einser und Zweier, die sich deshalb mittags auf den Weg nach Hause machen müssten. „Das finde ich irgendwie widersinnig“, sagte Sebastian Engelmann. Vor allem für die Kids aus dem Hörnle oder dem Kirchenweinberg sie die Strecke sehr lang. Das Ende vom Lied werde sein, dass manche Eltern ihren Nachwuchs mit dem Auto hin- und herfahren und die Verkehrssituation vor der Schule noch verschärfen.

Zudem wunderte er sich über die Taktung des Unterrichts. In der ersten Klasse gebe es ohnehin nur 24 Wochenstunden. Er frage sich, warum man da überhaupt Nachmittagsunterricht ansetzen müsse. „Das finde ich skurril. Die Grundschule beginnt mit Nachmittagsunterricht, während das FSG damit wirbt, in den Klassen fünf und sechs keinen Nachmittagsunterricht zu haben.“ Ferner konnte Engelmann nicht nachvollziehen, dass für den reinen Ganztagesbetrieb in den Klassen 3 und 4 nur zwei Nachmittage bereitstünden, da ja an zwei weiteren Tagen für alle Kinder mittags Unterricht angesagt sei. So könne sich das originäre Konzept der Ganztagsschule nur bedingt umsetzen lassen. Jan Trost versicherte daraufhin, dass in Sachen Ferienbetreuung alles beim Alten bleibe. Diejenigen, die eine wie auch immer geartete Betreuungsleistung gebucht haben, könnten an dem Programm teilnehmen. Darüber hinaus könnten Kinder das Angebot nutzen, deren Eltern nachweislich auf die Betreuung angewiesen seien, weil sie beispielsweise in der Zeit arbeiten müssten.