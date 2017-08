Marbach Superzelle löst sich rasch in Luft auf

Dafür hat der 29-Jährige sofort einen Aufruf in Facebook gestartet. Von der Gemeinschaft wollte er aktuell wissen: „Wo hagelt es?“ Anhand der Kommentare und Fotos, mit denen ihm geantwortet wurde, kann er das Gebiet eingrenzen. „Die Zelle muss ihr Zentrum in Marbach und Pleidelsheim gehabt haben“, mutmaßt Garbe. Auf den Fotos seien kaum Schäden festzustellen. „Auf einem Bild, das angeblich bei der Marbacher Stadthalle aufgenommen wurde, sind drei bis vier Zentimeter große Hagelkörner zu sehen“, berichtet Garbe. Allerdings seien kaum heruntergefallene Blätter oder sonstige Verwüstungen auf dem Boden zu sehen. „Das deutet darauf hin, dass der Hagel nicht flächendeckend vom Himmel kam“, so Garbe. Kurz und heftig sei es zur Sache gegangen, „dann hat sich die Superzelle auch schon wieder in Luft aufgelöst“, sagt der Fachmann.

Kommentare auf der Facebookseite unserer Zeitung bestätigen das. „In Murr ist es durch . . . ging ja glimpflich aus, zum Glück!“, schreibt eine Kommentatorin. Eine andere ergänzt, „in Erdmannhausen hat es zwar geschwind heftig geregnet, jetzt scheint schon wieder die Sonne“. Weder Regen noch Hagel wurde am Nachmittag aus Rielingshausen gemeldet und ein Großbottwarer schreibt „nur Regen“.